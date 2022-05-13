Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek - Son Dakika
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Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

13.05.2022 09:10
Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattına giren NasaDoge Menemenspor, 37. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattına giren NasaDoge Menemenspor, 37. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

NasaDoge Menemenspor ile Gençlerbirliği arasında yarın saat 16.00'da Menemen İlçe Stadı'nda başlayacak müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde 38 puanla 18. sırada bulunan NasaDoge Menemenspor, 15. durumdaki Altınordu'nun 4 puan gerisinde yer alıyor. Yarın Gençlerbirliği'ne mağlup olması halinde lige veda edecek Menemenspor'un alacağı 1 puan da bile ligden düşmesi kesinleşebilir.

İzmir temsilcisi ligin ilk devresinde konuk olduğu rakibine 5-0 mağlup olmuştu.

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menemenspor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek - Son Dakika


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