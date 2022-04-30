Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

30.04.2022 10:49
Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor yarın evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor yarın evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Teknik direktör Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı Recep Yazıcı, Menemenspor'la ilk müsabakasına çıkacak. Düşme hattında bulunan Menemenspor'da kalan 4 maçı iyi bir şekilde bitireceklerini belirten Recep Yazıcı, "Tuzlaspor müsabakası bizim adımıza son derece önemli. Kazanıp düşme potasından çıkmak istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Menemenspor'un konuğu Tuzlaspor Menemenspor'un konuğu Tuzlaspor Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

Recep Yazıcı, Spor Toto, Tuzlaspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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