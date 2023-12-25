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Menteşe Belediyesi Atletizm Takımı Sporcuları Madalya Kazandı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Atletizm Takımı Sporcuları Madalya Kazandı

Ula ilçesinde düzenlenen Büyük Atatürk Koşusunda Menteşe Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları Meryem Düzen, Baran Üçüncü ve Nazif Daş madalya kazandı. Sporcular, Başkan Bahattin Gümüş'ü ziyaret ederek tebrik aldılar.

Menteşe Belediyesi Atletizm Takımı Sporcuları Madalya Kazandı
25.12.2023 - 13:23,
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Ula ilçesinde düzenlenen Büyük Atatürk Koşusunda Menteşe Belediyesi Atletizm Takımı sporcularından 2014 doğumlu Meryem Düzen birinci, 2013 doğumlu Baran Üçüncü ikinci, 2013 doğumlu Nazif Daş ise üçüncü olarak madalya kazandılar.

Büyük Atatürk Koşusunda dereceye giren sporcular, antrenörleri Erkan Karataş ve aileleri ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü ziyaret ettiler. Genç sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, "Belediyesporumuz bünyesindeki çocuklarımızın disiplinli çalışma ve doğru yönlendirme ile ne kadar başarılı olduklarını görüyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Bizler çocuklarımıza genç yaşta spor bilinci, spor alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyesporumuz bünyesindeki sporcularımız farklı branşlarda pek çok şampiyonluk ve dereceler kazanıyorlar. Çocuklarımızı sportif alanda yetişmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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