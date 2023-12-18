Menteşe Belediyespor\'dan 102 kupa ve bin 218 madalya

Menteşe Belediyespor Kulübünün sporcuları 2014 yılından bu yana 7 farklı branşta 102 kupa ve bin 218 madalya kazanırlarken; masa tenisi ve karate branşlarındaki 2 sporcu da milli takıma seçildi.

Menteşe Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan; karate, dans, voleybol, kort tenisi, masa tenisi, futbol ve satranç branşlarında sporcular yetiştiren Menteşe Belediyespor'un sportif başarıları 2023 yılında da devam etti. Belediyespor bünyesindeki sporcular bugüne kadar 102 kupa ve bin 218 madalya elde etti, milli takıma 2 sporcu yetiştirdi. 2023 yılında ise farklı branşlarda 197 madalya ve 24 kupa kazanarak, Menteşe'nin ismini sporda başarıyla söz ettirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye bünyesindeki sporcuların yerel ve ulusal çapta elde ettikleri başarılar ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Menteşe Belediyespor'u kurduğumuzda amacımız geleceğimiz olan gençlerimizi spora yönlendirmek, milli sporcular yetiştirmek, yerel ve ulusal çapta başarılar elde etmekti. Çocuklarımızın doğru yönlendirme, disiplinli çalışma ve azimle ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Menteşe'mizi başarılarıyla gururlandıran, bizlere kupa ve madalyalar kazandıran tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum." dedi. - MUĞLA