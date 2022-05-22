Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor - Son Dakika
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Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor

22.05.2022 13:50
Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar 24 Mayıs Salı günü başlıyor.

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar 24 Mayıs Salı günü başlıyor.

Meram Yaz Spor Okulları kayıtları, 24 Mayıs Salı günü başlıyor. Dijital ortamda, merambelediyespor.com adresinden online olarak gerçekleştirilecek kayıtlar, 10 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 10 branşta, 9 ayrı tesiste gerçekleştirilecek. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, yüzme, jimnastik, wushu, kick boks ve taekwondo branşlarında kayıtların alınacağı Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları; Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Merkezi, Harmancık Spor Tesisi, Recep Tayyip Erdoğan Halı ve Spor Merkezi, Osman Gazi Halı Saha ve Spor Merkezi, TOKİ (Gödene) Halı Saha ve Spor Merkezi, Meram Yeniyol Halı Saha ve Spor Merkezi'nde yapılacak. 28 Haziran'da başlayacak Yaz Spor Okulları 2 Eylül'de son bulacak.

Geleneksel hale getirdikleri Meram Yaz Spor Okulları'nın çocuklara ve gençlere tatillerini en güzel ve en faydalı şekilde geçirmelerine imkan sunduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm çocukları ve gençleri bu organizasyona katılmaya davet etti. - KONYA

Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor
Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor
Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Meram Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başlıyor - Son Dakika


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