Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor - Son Dakika
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Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor

04.07.2023 12:38

Milli Takım ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral, kariyerine İtalya'nın Inter takımında devam edecek. Atalanta ile Inter arasında kısa süre içerisinde görüşme yapılacak ve transfer için son karar verilecek. Demiral, Atalanta formasıyla 167 maçta görev alarak 7 gol ve 5 asist kaydetti.

A Milli Takım ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral'ın yeni adresi Inter oluyor. Kariyerine İtalya'da devam edecek olan başarılı stoper, bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımın formasını giyecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in bir numaralı stoper adayı konumunda. Atalanta, İtalyan deviyle kısa süre içerisinde masaya oturarak Demiral'ın transferi için son kararı verecek.

167 MAÇTA FORMA GİYDİ

Merih Demiral, Atalanta formasıyla toplam 167 maçta görev aldı. Milli stoper bu karşılaşmalarda7 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.

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Merih Demiral-Hakan Çalhanoğlu
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SON DAKİKA: Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor - Son Dakika
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