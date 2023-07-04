Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor

A Milli Takım ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral'ın yeni adresi Inter oluyor. Kariyerine İtalya'da devam edecek olan başarılı stoper, bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımın formasını giyecek.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in bir numaralı stoper adayı konumunda. Atalanta, İtalyan deviyle kısa süre içerisinde masaya oturarak Demiral'ın transferi için son kararı verecek.
Merih Demiral, Atalanta formasıyla toplam 167 maçta görev aldı. Milli stoper bu karşılaşmalarda7 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.
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