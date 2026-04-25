Merih Demiral, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

25.04.2026 22:09
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Merih Demiral'in de formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japon temsilcisi Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japon temsilcisi Machida Zelvia ile karşı karşıya geldi.

AL AHLI TEK GOLLE ŞAMPİYON

Suudi Arabistan'da oynanan müsabakada Al Ahli forması giyen Al Hawsawi, 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Al Ahli'yi galibiyete getiren golü 96. dakikada Al Brikan kaydetti. 

MERİH DEMİRAL ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Suudi ekibiyle üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan milli futbolcu Merih Demiral, Al Ahli ile 3. kupasını kazanmayı başardı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
Esenler Erokspor, Süper Lig için kazanıp Amedspor’un puan kaybını bekleyecek
İran’ın eski büyükelçisinin Avrupa’daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
