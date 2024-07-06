Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı - Son Dakika
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Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih\'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA\'ya ağzına geleni saydı

Hollandalı futbol efsanesi Marco van Basten, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği cezayı sert bir dille eleştirdi. Merih'e sahip çıkan Van Basten, ''UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!'' ifadelerini kullandı.

06.07.2024 18:03
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Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi. Merih ile ilgili kararı Türkiye'nin vermesi gerektiğini savunan van Basten, "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz" dedi.

"UEFA KİM OLUYOR!"

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep eden UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

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Son Dakika Spor Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ilker oymak: Helal Olsun Van Basten Cansın ???? 57 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Onların adaleti kendilerine işler. BM ,AİHM,UEFA vb hepsi bir mekanizmanın parçaları . 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: adamsın korkaklara dersini vermiş 22 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Dürüst adam böyle olur, üstelik bu akşam ki maç kendi ülkesiyle, ve adam çıkıp adeta UEFA’ya tokatı yapmıştırmış, adamsın ADAM, Marco Van Basten’i alkışlıyorum, 16 0 Yanıtla

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