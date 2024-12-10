Merinos Voleybol Sultanlar Ligi'ne Çıkma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Merinos Voleybol Sultanlar Ligi'ne Çıkma Mücadelesi Veriyor

Merinos Voleybol Sultanlar Ligi\'ne Çıkma Mücadelesi Veriyor

İbrahim ve Melike Nezihe Çadır çifti, Merinos Voleybol Takımı'nı Sultanlar Ligi'ne taşımak için çalışıyor.

10.12.2024 12:20
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KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol Takımı'nın başantrenörü İbrahim Çadır, takım kaptanı olan eşi Melike Nezihe Çadır ile çalıştırdığı ekibi Sultanlar Ligi'ne çıkarmak için çaba harcıyor.

Kadınlar Voleybol 1. Lig'de 2019-2020 sezonundan itibaren mücadele eden Merinos Voleybol, son iki sezondur başantrenörü İbrahim Çadır, tarafından çalıştırılıyor. Geçen sezon tarihinde ilk kez Merinos Voleybol'u play-off'a çıkan ve yarı finalde elenerek Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen ekibin başantrenörü İbrahim Çadır ile eşi Melike Nezihe, bu sezon hedeflerine ulaşmak için omuz omuza mücadele veriyor.

İbrahim Çadır, AA muhabirine, 6 yıllık evli olduğu takımın kaptanı Melike Nezihe ile aynı takımda çalışmanın değişik bir duygu olduğunu belirtti. Çadır, "Aynı takımda ikinci senemiz. Hani bazılarının aklına 'Acaba eşini kayırıyor mu?' veya 'Taviz veriyor mu?' gibi algılar olabilir. Şunu söylemek isterim; sahanın içine girdiğimiz zaman tüm oyuncular benim için aynı çünkü biz burada bir aile gibiyiz." diye konuştu.

"Antrenmandan atmışlığım var"

Çadır, ev ile işi asla birbirine karıştırmadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sahada çok kızmışlığım var. Hatta antrenmandan atmışlığım bile var ama kapıdan çıktığımız zaman olay burada kalıyor çünkü burası iş yeri. Kesinlikle evdeki problemleri buraya veya buradakinleri oraya götürmem. İkimiz de seviyemizi bildiğimiz için bu sıkıntıları çok yaşamıyoruz. Evde bazen eşim, 'Şu top şöyle olsa.' dediği zaman, ben diyorum ki 'Toplantı zamanı konuşuruz.' Evde genelde maç ve takım muhabbeti olmuyor."

Takım kaptanının eşi olmasının bir yerde avantaj olduğunu ifade eden İbrahim Çadır, "Bazen takımda bir şey olduğu zaman oyuncular direkt bana değil de eşime içlerini kolaylıkla açabiliyorlar. Melike'ye nasıl davranıyorsam takımın hepsine aynı davranıyorum. Bu avantaj aslında." dedi.

"Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne taşımayı canı gönülden istiyoruz"

Tek hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu vurgulayan İbrahim Çadır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana teslim edilen bu takıma en iyi şekilde nasıl karşılığını verebiliriz davasındayım. Yeri geliyor stresten uyumuyoruz. Benim için çok önemli. O şampiyonluğun tadını ve Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne taşımayı canı gönülden istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız çünkü onun için buradayız."

Melike Nezihe Çadır: "Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz"

Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır ise 3 yıldır Merinos Voleybol Takımı'nda olduğunu ve bu durumdan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşinin hocası olması duruma alıştığını ifade eden Melike Nezihe, aynı hedefe doğru çalışmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Gaziantep'i Sultanlar Ligi'ne taşımak istediklerini anlatan Melike Nezihe, şunları kaydetti:

"Geçen sene ilk hedefimize ulaşmıştık ve yarı finalden döndük. Bu sene ilk olarak play-off ardından yarı finali geçip oradan Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Yeri geliyor üzülüyoruz ve hep birlikte bunun üzüntüsü yaşıyoruz ama ondan sonra hızlıca toparlanıyoruz. Aynı ekipte ve evde olduğumuz için yeri geliyor bir yerine iki defa üzülüyoruz. İyi yanları ve kötü yanları var. Ama alıştığımızı düşünüyorum. Bir sorunumuz yok, şu an her şey yolunda."

Eşinin takım içinde diğer oyunculara nasıl davranıyorsa kendisine de aynı şekil yaklaştığını kaydeden Melike Nezihe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer oyundan çıkmayı hak ediyorsam bunu yapsın ki yapıyor zaten. Öyle bir sıkıntı yok. Takım oyunu oynadığımız için o gün sahada görevimi yerine getiremiyorsam benim yerime girecek olan kişi bunu sırtlayabilen kişidir. Oyundan alsa da bunun burukluğu olmuyor. Sorumluluğum gerçekten çok fazla. Bazen maç esnasında onun kenarda çaresizliğini görmek beni üzüyor. O da kendi içinde bu sıkıntıları hallediyor."

Ligin B grubunda mücadele eden ve çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Merinos Voleybol, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Merinos Voleybol Sultanlar Ligi'ne Çıkma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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