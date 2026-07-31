Merkez Efendi’nin minikleri havuzla buluştu

Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Belediye spor iş birliğiyle düzenlenen yaz dönemi yüzme etkinlikleri kapsamında Merkez Efendi Mahallesi'nden çocuklar Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu'nda hem yüzme eğitimi aldı hem de yazın keyfini doyasıya yaşadı.

Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Belediyespor'un ortaklaşa düzenlediği yaz dönemi yüzme etkinlikleri kapsamında Merkez Efendi Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu'nda ağırlandı.

Çocukları sporla buluşturmak ve yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen etkinliklere mahallelerde ilgi artarak devam ediyor. Mesir Mahallesi'nin ardından bu kez Merkez Efendi Mahallesi'nden servislerle havuza getirilen çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi aldı.

Yüzme eğitimlerinin yanı sıra yaz sıcaklarında güvenli bir ortamda spor yapma imkanı bulan çocuklar, gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik süresince çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Merkez Efendi Mahalle Muhtarı Kemal Yumuşak, etkinliğin çocuklar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Mahallemizde yaşayan çocuklarımız için çok değerli ve anlamlı bir organizasyon oldu. Birçok çocuğumuz ilk kez yüzme havuzuyla tanıştı. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde servislerle taşınması, uzman antrenörler eşliğinde eğitim almaları ve ailelerimizin de bu mutluluğa ortak olması bizleri son derece memnun etti. Çocuklarımızın sporla büyümesine katkı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, Kulüp Başkanı Bülent Kanik'e ve Yunusemre Belediyespor yönetimine mahallem adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Belediyespor'un yaz boyunca farklı mahallelerde sürdüreceği yüzme etkinlikleriyle daha fazla çocuğun yüzme sporuyla buluşturulması hedefleniyor.