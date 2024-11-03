Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 20, Tyler Cook 12, Lomazs 8, Ayberk Olmaz 9, McLemore 11, Arca Tülüoğlu 3, Berke Aygündüz, Shittu 10, Bleijenbergh 7, İsmail Karabilen
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 24, Erdi Gülaslan 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Arda Berk Kaya, Love 11
1. Periyot: 17-16
Devre: 44-31
3. Periyot: 62-54
Beş faulle oyundan çıkan: 36.45 McLemore (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 yendi.
Son Dakika › Spor › Merkezefendi Basket'tan Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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