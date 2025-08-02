Merkezefendi Belediyesi Basket, Aktaş ile Devam

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Başantrenör Zafer Aktaş ile yola devam etme kararı aldı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Zafer Aktaş, 1 yıl daha Merkezefendi Belediyesi'nde. Yeni sezonda da mücadele, hırs ve zafer dolu anlar için hazırız. Omuz omuza, birlikte ter dökmeye ve mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.