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Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'ye yenildi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'ye yenildi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Ligi'nde alt sıralardaki rakibi Büyükçekmece'ye evinde 78-64 yenildi. Denizli temsilcisi, düşme hattından kurtulamadı ve 5 galibiyete ulaşan Büyükçekmece'nin 2 galibiyet gerisine düştü.

Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece\'ye yenildi
19.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
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DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından evinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a 78-64 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket düşme hattından kurtulamadı. Kendisi gibi toplam 3 galibiyeti bulunan Çağdaş Bodrum'un mağlup olduğu haftayı değerlendiremeyen Denizli temsilcisi, 5 galibiyete ulaşan Büyükçekmece'nin de 2 galibiyet gerisine düştü.

Önemli bir maçı kendi sahalarında kaybettiklerini söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, "Özellikle evimizde daha sert, daha agresif oynamamız lazım ama maçta enerji seviyemizi istediğimiz noktaya getiremedik. Rakip özellikle uzun oyuncu eksikliğimizden iyi faydalandı" dedi. Merkezefendi'de Anadolu Efes'e giden pivot Daniel Oturu'nun yerine alınan yeni transfer Moses Wright maçta kadroda yer almamıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'ye yenildi - Son Dakika
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