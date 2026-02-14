Merkezefendi Belediyesi Basket'in Moralleri Bozuldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor'a 91-76 yenildikten sonra evinde Manisa Basket'e 93-77 mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket'te moraller bozuldu. Başantrenör Zafer Aktaş maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün söyleyeceklerimiz, maçın ne hücum ne de savunma kısmında hiçbir varlık gösteremediğimiz gerçeğidir. Bu gerçekle yüzleşmeli, eğer agresif olmazsak ve topu paylaşmazsak bu sert ligde hedeflerimize ulaşamayacağımızı anlamak zorundayız. Bu maçın çok önemli bir ders olması gerekiyor" diye konuştu.