 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Denizli'de oynanan maçta Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı 107-94 mağlup etti. Merkezefendi ekibi, son 5 maçta 3. galibiyetini alarak moral buldu. Antrenör Zafer Aktaş, galibiyetin önemini vurgulayarak takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup etti
30.12.2023 - 11:53,
Abone Ol

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde 8 maçtır art arda kazanan güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı evinde geriden gelip özellikle ikinci yarıdaki müthiş performansıyla 107-94 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket güven tazeledi. Son 5 maçta 3'üncü kez salondan galip ayrılan Denizli ekibi, rakibi Çağdaş Bodrum'un da kazanmasıyla düşme hattından çıkamasa da performansıyla moral buldu. Ligde 5 galibiyeti olan Bodrum ekibinin 1 galibiyet gerisinde düşme barajında olan Merkezefendi'de yabancılardan Moses Wright 34 sayı, 12 ribaund, Nate Mason 27 sayı, 3 ribaund, 9 asist, Jalen Hudson da 22 sayı, 6 ribaund, 2 asistle yıldızlaştı.

Hafta içinde Lomazs'ı Virtus Bologna'ya kaptırmasına rağmen zirve yarışındaki Karşıyaka'yı yenmeyi başaran Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Özellikle Pınar Karşıyaka'ya karşı bu kadar formdayken kazandık. Maça çok kötü başladık. Takımdan transfer olan isimler güven sorununa yol açıyor. Takım içerisinde, oyuncularda da kafa karışıklığı yaratıyor. Tam ritim bulduk diyoruz, bir oyuncumuz ayrılıyor. Tekrar düzenler değişiyor. Ama sahada mücadele eden bütün oyuncularım varını yoğunu ortaya koydu. Bizim için özgüven açısından değerli oldu. Bizim gibi takımların her maçı final maçıdır. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp Denizli'de bu basketbol kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Takımı ligde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu senede başarırız. Gelip destekleyen bütün taraftarlara da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Pınar Karşıyaka, Merkezefendi, Karşıyaka, Denizli, Basketbol, Maç Sonucu, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:38:54. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement