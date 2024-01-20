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Merkezefendi Belediyesi Basket'te Jalen Hudson sakatlandı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket'te Jalen Hudson sakatlandı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket'in oyuncusu Jalen Hudson, Galatasaray deplasmanında aşil tendonundan sakatlanarak sezonu kapattı. Hudson, bu sezon 10 maçta görev alarak ortalama 25.53 dakika, 14.7 sayı, 3.4 ribaund ve 1.7 asist performansı sergiledi.

Merkezefendi Belediyesi Basket\'te Jalen Hudson sakatlandı
20.01.2024 - 10:34,
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te Jalen Hudson'un sakatlanması moralleri bozdu. Galatasaray deplasmanında son bölümde oyuna giren ABD'li kısa forvetin aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapattığı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakada görev yapan Jalen Hudson; 25.53 dakika, 14.7 sayı, 3.4 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu.

Kaynak: DHA
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