Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Spor

Merkezefendi Belediyesi basketbol takımı kız ve erkek altyapı seçmeleri başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm genç sporcularımızı altyapı seçmelerimize bekliyoruz" dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı kız ve erkek altyapı seçmeleri bu yıl da olacak. Seçmeler, 2006 ile 2015 arası doğumlu sporcular olmak üzere 6 farklı kategoriden oluşuyor. 8 Haziran Cumartesi günü Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak olan seçmelerde, geleceğin yıldızları yeteneklerini sergileyecekler.

2016-2017 doğumlulardan oluşan 1. grup saat 11.00, 2014-2015 doğumlulardan oluşan 2. grup saat 12.00, 2013 doğumlulardan oluşan 3. grup saat 13.00, 2011-2012 doğumlulardan oluşan 4. grup saat 14.00, 2009-2010 doğumlulardan oluşan 5. grup saat 15.00, 2007-2008 doğumlulardan oluşan 6. grup saat 16.00'da parkeye çıkacak. - DENİZLİ