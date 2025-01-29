Merkezefendi Belediyesi tüm vatandaşları sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarında kayıt süresi uzatıldı.
Merkezefendi Belediyesi, kış dönemi spor kurs kayıt sürelerini uzattı. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç, pilates, zumba, fitness, güreş, izcilik, boks ve kaleci branşlarında verilecek olan kış spor okulları kurslarında kayıt süresi uzatıldı.
16 branşta verilecek kurslara başvurular Merkezefendi Belediyesi internet adresinden veya tesislerden şahsen yapılacak. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Merkezefendi Belediyesi Kış Spor Okulları Kayıt Süresini Uzattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?