Merkezefendi Belediyesi\'nden Çocuklara Özel \'Sihirli Ağaç\' Semineri

Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından 6-12 yaş arasındaki çocuklar için 'Sihirli Ağaç' kitabının yazarı Gonca Atmaca'nın katılımıyla interaktif seminer düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. 2019 yılından bu yana birçok seminer, konferans ve etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi'nce 'Sihirli Ağaç' kitabının yazarı Gonca Atmaca'nın yer alacağı interaktif seminer gerçekleştirilecek. 6-12 yaş arasındaki çocukların ve ailelerinin katılacağı buluşma, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00 ile 16.00 arasında Merkez Kütüphane'de yapılacak. - DENİZLİ