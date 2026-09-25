Merkezefendi'de 05-18 yaş için 10 branşta ücretsiz spor kursu başvuruları başladı - Son Dakika
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Merkezefendi'de 05-18 yaş için 10 branşta ücretsiz spor kursu başvuruları başladı

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Merkezefendi\'de 05-18 yaş için 10 branşta ücretsiz spor kursu başvuruları başladı
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Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 05-18 yaş aralığındaki gençler için 10 branşta ücretsiz GSB Spor Okulu kursu başvurularını başlattı. Alanında uzman antrenörlerin vereceği eğitimler için kayıtlar e-Devlet üzerinden 31 Ekim 2026'ya kadar yapılabilecek.

05-18 yaş grubuna yönelik 10 farklı branşta düzenlenecek ücretsiz kurslar için başvurular başladı. Merkezefendi GSB Spor Okullarında alanında uzman antrenörler eşliğinde voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi, taekwondo, boks, cimnastik, tenis, eskrim ve karate branşlarında eğitimler verilecek.

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yeni dönem çalışmalarına start verdi. GSB Spor Okulları kapsamında 05-18 yaş aralığındaki gençler, kurslara ücretsiz başvurularını yapabilecek. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından kapılarını açan Adalet Mahallesi'ndeki Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu 7 farklı branşa ev sahipliği yapacak. Atletizm çalışmaları Albayrak Atletizm Sahası'nda, eskrim çalışmaları Servergazi Futbol Sahası'ndaki eskrim salonunda, tenis çalışmaları ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu yerleşkesindeki Merkezefendi Tenis Kortları'nda gerçekleşecek.

10 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı

Alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek program kapsamında voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi, taekwondo, boks, cimnastik, tenis, eskrim ve karate branşlarında eğitimler verilecek. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan spor okullarında eğitimler tamamen ücretsiz olacak.

Başvurular E-Devlet üzerinden

Çocuklarını kurslara yazdırmak isteyen aileler, e-Devlet platformunda yer alan "Spor Bilgi Sistemi" hizmetine giriş yapıp "Ulusal Spor Projeleri" sekmesinden il, ilçe ve diledikleri branş seçimini yaparak başvurularını kolayca tamamlayabilecek. Farklı yaş gruplarına göre planlanan çalışmalarda ilk dönem 28 Eylül 2026 Pazartesi günü itibariyle başlayacak. 31 Ekim 2026 tarihine kadar kurslara kayıt süreci devam edecek.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıMerkezefendiE-DevletGençlikEğitimSporSon Dakika

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