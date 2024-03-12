Merkezefendi\'de Ücretsiz Spor Kursları Açıklanıyor

Daha önce Merkezefendi için dev spor yatırımları yapılacağını açıklayan AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, şimdi de yıllık spor etkinlikleri ile Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarını açıkladı. Başer, bu anlamda Merkezefendi'de yılda 10 bin çocuk ve 10 bin kadına spor yapma fırsatının tanınacağını söyledi.
Seçim kampanyası kapsamında önceki günlerde Merkezefendi için düşündüğü ve projelendirilen dev spor yatırımlarını açıklayan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, şimdi de Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarına değindi. Başer'in bu anlamda Merkezefendi'de her yıl 10 bin çocuk ve 10 bin kadına hizmet verileceği konusundaki açıklamaları spor tutkunlarını sevindirdi.
Son açıklamalarında göreve geldikten sonraki 5 yıllık süreçte Merkezefendi'ye Go-Kart, Drag Pisti, Kapalı Yüzme Havuzu, E-Spor Oyunları Merkezi, 3500 kişilik spor salonu ve bölgenin pek çok farklı alanına spor sahaları yapılacağı müjdesini veren Cumhur İttifakı'nın AK Partili Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer şimdi de, bölgede her yıl ücretsiz olarak açılacak Zumba, yogo, halk dansları, satranç, masa tenisi, yüzme, basketbol, voleybol, tenis, tekvando, jimnastik, plates ve benzeri birçok kursla 10 bin çocuk ve 10 bin kadına imkan sağlanacağını açıkladı.
Merkezefendi'de yaşam daha aktif olacak
Spor yapmanın insan sağlığına ve yaşamına olumlu etkilerinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen ve göreve gelmeleri durumunda, sporun önemini ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için büyük çaba sarf edeceğini dillendiren AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin odaklarında kendilerine fayda sağlayacak etkinlikler olmalı. Bu şekilde hem onları kötü yollara sapmalarından uzaklaştırmış ve hem de aktif ve sosyal bireyler olma yolunda yönlendirmiş olacağız. Sonuç olarak Merkezefendi'nin yaşamı spor etkinlikleri ile birlikte çok daha aktif bir yer olacak" dedi. - DENİZLİ
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