Merkezefendi'den müthiş seri

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunun ilk haftalarda bocalayan, üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına kadar gerileyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son maçlarda büyük çıkış yaptı. Büyükçekmece Basketbol ve Darüşşafaka'dan sonra üst üste 3'üncü galibiyetini düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 89-70 yenerek alan Denizli temsilcisi rahat bir nefes aldı. Son 2 deplasmandan zaferle dönen, 14 maçta 5 galibiyete ulaşarak düze çıkan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aktaş, maçın ardından, "Aliağa deplasmanında, İzmir'de özellikle şu an bulunduğumuz konum itibari ile kazanmamız çok değerliydi. Bu üst üste kazandığımız üçüncü maç oldu. Güzel bir ritim yakaladık, iyi çalışıyoruz, oyuncuların özgüveni yerinde. Bu haftayı da iyi geçirip devrenin son haftasında da Bahçeşehir maçında iyi basketbol oynayarak ligi kapatmak istiyoruz. Yeni bir takımız, yolumuz uzun, daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sponsorumuza, başkanıma ve yönetim kurulumuza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

- Denizli