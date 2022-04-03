Merkezefendi elinden kaçırdı - Son Dakika
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Merkezefendi elinden kaçırdı

03.04.2022 12:35
Merkezefendi elinden kaçırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'tan sonra evinde Türk Telekom'a da 100-96 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini uzatmada elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'tan sonra evinde Türk Telekom'a da 100-96 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini uzatmada elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Telekom önünde başa baş bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi, 34 sayıyla yıldızlaşan German'ın bitime 4 saniye kala attığı basketle maçı 83-83'le uzatmaya taşımasına rağmen 5 dakikalık uzatma bölümünde mağlubiyetten kurtulamadı. Düşme hattındaki Aliağa Petkimspor'un da mağlup olmasıyla alt sıralarla arasındaki farkı koruyan Merkezefendi, ligde son 5 maça 8 galibiyetle girdi.


- Denizli
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100 Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Türk Telekom, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Merkezefendi elinden kaçırdı - Son Dakika
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