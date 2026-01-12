Mersin, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor - Son Dakika
Mersin, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor

12.01.2026 11:49  Güncelleme: 11:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla sporseverleri bir araya getirerek rekorlar kırdı. 294 sporcu ve 260 kulübe milyonlarca lira destek sağlandı, 'Sporbüs' projesi ile 30 bin çocuğa spor imkanı sunuldu. 2026 yılı için daha büyük yatırımlar ve organizasyonlar planlanıyor.

Sporun ve sporcunun kenti olarak öne çıkan Mersin'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla binlerce sporseveri bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen organizasyonlar, kurslar ve projelerle 2025 yılı spor dolu geçerken, Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında çıtayı daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.

İklimi, doğası, coğrafi yapısı ve tarihi zenginlikleriyle sporun her branşına uygun bir kent olan Mersin'de, 2025 yılı boyunca düzenlenen organizasyonlar sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen organizasyonlar, barış, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirdi.

2025'te ulusal ve uluslararası organizasyonlar dikkat çekti

2025 yılı boyunca Mersin'de; 7. Tour of Mersin, U11-U12 Futbol Şenliği, 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Futbol Turnuvası, Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 39. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 4. Kilikya Ultra Maratonu, 4. Kleopatra Bisiklet Festivali, Uluslararası 8. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 9. Uluslararası Satranç Turnuvası ve 7. Uluslararası Mersin Maratonu gerçekleştirildi.

Yılın son organizasyonu olan 7. Uluslararası Mersin Maratonu ile Türkiye'nin en hızlı maraton derecesi bir kez daha kırılırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 yılını rekorla kapattı.

Sporcuya ve kulüplere milyonlarca liralık destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden 294 sporcu ve antrenör ile 260 spor kulübüne, toplam 20 milyon 781 bin 246 lira nakdi destek sağladı. Büyükşehir, sporcu ve antrenörlere düzenli nakdi ödül veren Türkiye'deki sayılı belediyeler arasında yer alıyor.

Sporbüs ile 30 bine yakın çocuk sporla tanıştı

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spora erişimini sağlamak amacıyla sürdürülen Sporbüs Projesi kapsamında, 300'ü aşkın mahallede yaklaşık 30 bin çocuğa spor imkanı sunuldu. Başarılı çocuklar spor kulüplerine yönlendirilerek spor hayatlarına destek verildi.

Ücretsiz spor kursları ve yeni tesisler

7'den 77'ye herkese spor imkanı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi; yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk, taekwondo, masa tenisi ve pilates gibi birçok branşta ücretsiz kurslar açtı. 2024 yılında hizmete giren Babil Su Sporları Merkezi ise kano, sörf, kürek ve SUP sporlarıyla Mersinlilerin yoğun ilgisini gördü.

2026'da yeni spor yatırımları geliyor

Kent genelinde sporun yaygınlaşması amacıyla Toroslar Spor Park ve Çocuk Kampüsü hayata geçirilirken, Macit Özcan Spor Tesisleri yenilenerek spor kulüplerinin kullanımına açıldı. Tadilatı süren Aziz Sancar Spor Kompleksi ile birlikte; Tarsus Çukurova Spor Salonu, Tarsus Spor Park, MBB Spor Tesisleri Tarsus Altaylılar Yerleşkesi ve Toroslar Engelsiz Yaşam ve Spor Kompleksinin 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.

"2026'da çıtayı daha da yukarı taşıyacağız"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 2025 yılının spor açısından dolu dolu geçtiğini belirterek, "Türkiye'de kendi imkanlarıyla en çok uluslararası organizasyon yapan belediyeyiz. 2025 yılında 8 uluslararası organizasyona imza attık" dedi.

Mersin Maratonunun dünya çapında bir marka haline geldiğini ifade eden Taşkın, maratonun Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alındığını ve dünya genelindeki 203 maraton arasında 49'uncu sırada yer aldığını söyledi.

2026 yılında daha büyük organizasyonlar hedeflediklerini vurgulayan Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporda da çıtayı her yıl biraz daha yukarı taşıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

