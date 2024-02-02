Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Mersin İdmanyurdu Kulübüne Destek Çağrısı Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, spor kulübü yöneticiliğinin zor bir alan olduğunu belirterek, kentin ileri gelenlerinin Yeni Mersin İdmanyurdu Kulübüne sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Seçer, Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 'şehrinin takımına sahip çık' sloganıyla başlattığı 'El ele 1. Lig' kampanyasının lansmanına katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeni Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin milletvekilleri, oda ve dernek yöneticilerinin katıldığı programda konuşan Başkan Seçer, "Spor kulüpleri hayatlarını idame ettirmek için büyük bütçelere ihtiyaç duyarlar. Uzun yıllardır profesyonel spor kulüplerinin döngüsünün sistemli ve istikrarlı bir şekilde sağlanması konusunda çok gayret sarf edildi. Bazı şeylerde istikrar sağlamak istiyorsanız istikrarlı temel atıp üzerine çıkmanız lazım" diye konuştu.
"Kentin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıkması gerekiyor"
Mersin İdmanyurdu'na yaptıkları katkılardan söz eden Seçer, bu desteklerin gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı. Kulüp yöneticiliği de yaptığını söyleyen Seçer, çok zor bir alan olduğunu vurgulayarak, "Kulüp yetkililerine, 'Siz bütçenizi yapın gelin konuşalım. Ben size yapacağım katkıyı baştan söyleyeyim. Siz de ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Hatta şunun da garantisini veriyorum. Size katkı sunacağım ama bunun üstüne de çıkabilir, aşağısı olmaz' dedim, bunu da gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı şekilde ve şunu söyledim 'Bunu bir hamaset meselesi, bunu bir reklam meselesi yapmayın' dedim" ifadelerini kullandı.
Mersin İdmanyurdu'nun daha üst başarıya ulaşabilmesi için kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Seçer, "Bu işler parayla oluyor. Reklam verecek, sponsorluk yapacak bir şekilde onunla bir illiyet kuracak, bir gelir aktaracak, bir ortam hazırlayacak" dedi. Kampanyanın başarılı geçmesini dilediğini belirten Seçer, "Asıl önemli olan daha büyük katkılar sağlayacak çalışmaları yapmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut koşullarımıza ve imkanlarımıza göre makul olan her türlü desteği Mersin İdmanyurdu'na vermeye hazırız" şeklinde konuştu. - MERSİN
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