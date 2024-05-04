Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Bocce Turnuvası Düzenliyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde 'Ortopedik Engelliler Bocce Turnuvası' düzenleyecek.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda 15 Mayıs'ta yapılacak turnuvaya 12 yaş ve üzeri yüzde 40'ın üzerinde ortopedik engelli sağlık kurulu raporu bulunan özel ihtiyaçlı bireyler katılabilecek. Başvurular 7 Mayıs'a kadar sağlık kurulundan alınan rapor eşliğinde Engelsiz Yaşam Parkı'nda şahsen yapılacak. Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenecek turnuvada, özel ihtiyaçlı bireylerin hem topluma daha çok karışıp sosyalleşmeleri, hem de yaşam kalitelerinin artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Betül Demir: "Onların sosyalleşmeleri adına güzel bir aktivite oluyor"

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, daha önce de düzenledikleri turnuvanın bu yıl 15 Mayıs'ta gerçekleşeceğini ifade etti. Turnuvaya yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan tüm vatandaşların başvurabileceğini belirten Demir, "Onların sosyalleşmeleri adına güzel bir aktivite oluyor. Aralarında güzel bir rekabet gelişiyor ve keyifli dakikalar geçiriyorlar. Onlar keyiflenince, biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'na gelen özel ihtiyaçlı çocukların, süreç içerisinde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Betül Demir, "Bizler burada onların önerilerine ve isteklerine göre hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Parkımıza gelmeden önce konuşmayan, yürümekte zorluk çeken birçok öğrencimiz vardı. Buraya geldikten sonra konuşmalarında ve yürümelerinde ilerleme görüldü. Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Büyük bir aile olduk. Engel; sözde olan bir olgudur ve sevgi var olduktan sonra engelleri çok kolay aşıyoruz" diye konuştu.

Cihat Bakar: "Ortopedik engellilerin sosyalleşmesi amaçlanıyor"

Engelsiz Yaşam Parkı'nda Bocce antrenörü olarak görev yapan Cihat Bakar da geçen sene düzenledikleri turnuvanın iyi geçtiğini hatırlatarak, turnuva ile ortopedik engellilerin sosyalleşmesinin amaçlandığını belirtti. Ortopedik engelli bireylerin dışarıya çok fazla çıkamadıklarını ifade eden Bakar, "Ama bocce onlar için bir spor ve onların bir şekilde hayata tutunmalarına ön ayak oluyor" dedi.

Bocce hakkında da bilgi veren Cihat Bakar, "Burada amacımız tamamen sosyalleşmek, mutlu olmak ve mutlu etmek. Ortopedik engelli olan herkesi turnuvamıza davet ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN