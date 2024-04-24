Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı Başkan Seçer ile Buluştu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı Başkan Seçer ile Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı Başkan Seçer ile Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. MSK oyuncuları ve kadrosu, çeyrek finalin ilk maçını Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler ile oynayacak. Başkan Seçer de maça katılım sağlayacak ve takıma tribünden destek verecek.

24.04.2024 17:16  Güncelleme: 17:17
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.

Play- off çeyrek final ilk maçı öncesinde Başkan Seçer ile bir araya gelen MSK oyuncuları ve kadrosu, çeyrek finalin ilk maçını Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler ile 27 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'da Mersin Edip Buran Spor Salonunda oynayacak. Seçer de maça katılım sağlayacağını ve takıma tribünden destek vereceğini söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı kulüp yönetici ve oyuncularına teşekkür eden Başkan Seçer, MSK'nın her kesimden taraftar kitlesinin olmasının Mersin'e yapılan adil ve eşit hizmetlerin bir sonucu olduğunu söyleyerek, "Mersin sosyolojik olarak çok kozmopolit bir yer. Bu kentte her siyasi görüşe rastlayabilirsiniz. Şu anda 8 ayrı partiden 13 milletvekili var. Bu şunu gösteriyor; MSK'nın maçlarını izlemeye gelenlerin siyasal olarak tek tip olduğunu söyleyemezsiniz. Farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunları bir araya getiren MSK'dır. İnsanlar farklı görüşleri destekliyorlar ama aynı zamanda tek bir takımı ve kurumu da destekliyor" dedi.

"Hep beraber başarıdan başarıya koşacağız"

Kendisine destek veren insanların da farklı görüşlerden olduğunu hatırlatan Seçer, farklı görüşleri bir araya getirmenin Mersin açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. İkinci 5 yıllık görev sürelerinde bir taraftan Mersin'e hizmet ederken bir taraftan da hem Mersin'in tanıtımına hem de yaptığı sportif faaliyetlerle ülke ve kent sporuna katkı sunan MSK'nın çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışacaklarını belirten Seçer, "Hep beraber başarıdan başarıya koşacağız" diye konuştu.

"Takımımıza katkı sunmaya dün olduğu gibi de bugün de devam edeceğim"

Spor kulüplerinin bir ciddiyet ve disiplinle idare edilerek, bir hedefinin ve amacının olması gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Seçer, "En iyi antrenörle, oyuncularla ya da teknik heyetle birliktelik sürdürmeniz gerekiyor. Ben de sorumluluk taşıyan bir yöneticiyim. Bu sorumlulukla takımımıza katkı sunmaya dün olduğu gibi de bugün de devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

"Başarılı olacağımıza çok inanıyorum"

Play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan oyuncuları da tebrik eden Seçer, takımın oldukça istikrarlı gittiğini vurgulayarak, takımın güzel bir mücadele sürdürdüğünü de belirtti. Seçer, "Başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Siz elinizden geleni yapın, bu niyeti ortaya koyduktan sonra sonuca saygı duyacağız. 'Takımımız her şeyi yaptı, daha ne yapsın?' diyeceğiz. Şampiyon olursak çok mutlu oluruz, gelecek dönem hem sizler, sporcularımız ve teknik heyet açısından hem de Mersin açısından Süper Lig de güzel ve farklı olacak. Bu da bizi memnun edecek" şeklinde konuştu.

Üstündağ'dan Seçer'e kupa sözü

MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, Başkan Seçer'i yenidan belediye başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Takım olarak bu başarıya şahit olmak gerçekten bizim için gurur verici" dedi. Artık zafer elde etme sırasının MSK'da olduğunu söyleyen Üstündağ, "Play-off başlayacak, başlamadan önce sizden güzel yorumlar alarak bu yola girmek istedik" diyerek Seçer'e kupa sözü verdi.

Ziyarette MSK tarafından Seçer'e 'MSK 33' ve 'Vahap Seçer 33' yazılı imzalı forma ile imzalı basketbol topu hediye edildi. Seçer ziyaret sonunda takım oyuncularına başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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