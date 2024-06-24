Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Tarsus Dağ Koşusu\' düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş' sloganıyla 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenliyor. Koşu, Tarsus'un İncirlikuyu mevkiinde eşsiz doğa manzaraları eşliğinde 2 kategoride gerçekleştirilecek.

24.06.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş' sloganıyla 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenliyor. Tarsus'un İncirlikuyu mevkiinde 26 Haziran Çarşamba günü saat 07.30'da başlayacak koşu, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde 2 kategoride gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Türkiye'de en fazla sportif organizasyon yapan büyükşehir belediyelerinden birisi olduklarını ifade etti. Tour Of Mersin, Tarsus Maratonu, Mersin Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu gibi tamamen kendi imkanlarıyla uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Taşkın, "Organizasyonlarımıza bir yenisini daha ekledik; Tarsus Dağ Koşusu. Tamamı patika yollarda sıfırdan 300 metrelik rakıma çıkacağınız bir organizasyon. Böyle bir organizasyon için en uygun nokta olarak da Tarsus'ta İncirlikuyu mevkiini bulduk" dedi.

"Gelecek yıl uluslararası düzeye taşımayı hedefliyoruz"

İlk defa böyle bir organizasyon gerçekleştireceklerini dile getiren Taşkın, bu organizasyonu gelecek yıl uluslararası düzeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Organizasyonu Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa yaptıklarını vurgulayan Taşkın, "Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. U-20 dediğimiz gençler kategorisi 6 kilometre, büyükler kategorisi ise 12 kilometrelik etapta yapılacak. Koşuyu 26 Haziran Çarşamba günü saat 07.30'da Tarsus İncirlikuyu mevkiinde başlatacağız" dedi.

"Mersin her türlü sportif faaliyet için uygun bir şehir"

Taşkın, Mersin'in gerek doğası, gerekse iklimiyle her türlü sportif faaliyet için uygun bir şehir olduğunu belirtti. Bu kapsamda organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, " Kızkalesi'nde plaj voleybolumuz var. Yamaç paraşütü, bisiklet festivalleri gibi etkinliklerimiz çok fazla. Spor kurslarımız da devam ediyor. Yüzme kursumuz başladı. Yüzme bilmeyen her vatandaşımıza 10'ar günlük periyotlar halinde kurslar veriyoruz" diye konuştu. Aynı zamanda Babil Su Sporları Merkezi'nin de hizmete başladığını kaydeden Taşkın, "Sup, yelken, kano, kürek gibi spor dallarında da eğitimler veriyoruz. Bu branşlara yoğun ilgi var. Ayrıca Sporbüs projemiz devam ediyor. Kırsal kesime özellikle köylerimize giderek oralardaki çocuklarımızı eğlenceli bir şekilde sporla tanıştırıp sporla buluşturuyoruz" dedi.

Mersin'de hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da vatandaşlara dokunmaya devam ettiklerini dile getiren Taşkın, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya çağırdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenliyor - Son Dakika

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