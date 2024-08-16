Mersin'de 750 çocuk spor kursu sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Mersin'de 750 çocuk spor kursu sertifikalarını aldı

Mersin\'de 750 çocuk spor kursu sertifikalarını aldı

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor kulübünün açtığı ücretsiz yaz okulunda, alanında uzman antrenörler gözetiminde futbol, basketbol ve tenis dallarında kurs alan 750 çocuk, ailelerinin de katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

16.08.2024 13:08  Güncelleme: 13:09
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Mersin'de, Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor kulübünün açtığı ücretsiz yaz okulunda, alanında uzman antrenörler gözetiminde futbol, basketbol ve tenis dallarında kurs alan 750 çocuk, ailelerinin de katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

Seyfi Ali Türkoğlu - Şafak Erdur Spor Tesisinde organize edilen törene, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, spor kulübü yönetimi ile kursiyer çocukların aileleri katıldı. Büyük coşku ve heyecan içinde geçen buluşmada kursiyer minikler dostluk maçı yaptı, 1-1 sona eren maçta her 2 golü de yaz okulunun kız öğrencileri attı.

"Kızlarımız imkan bulduğunda erkek egemen anlayışa gol atabiliyor"

Kursiyer çocukların sertifika heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, "Çocuklarımızın, sertifikalarını aldıkları bu güzel anlarda yanlarında bulunmak, kıymetli ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak istedik. Yapılan dostluk maçında, iki takımdan da golleri kız çocuklarımız attı. Aslında kız çocuklarımız şu mesajı verdiler bize; imkan bulduklarında, en güzel şutu, erkek egemen anlayışa karşı atabiliyor ve bunu da golle taçlandırabiliyorlar" dedi.

"Çocuklarımız için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz"

Sarıyıldız; futbol dalında 450, basketbol ve teniste de 300 olmak üzere toplamda 750 çocuğa sertifika vereceklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu kurslarımızı çocuklarımızın gelip sadece futbol, tenis veya basketbol oynadıkları kurslar olarak değerlendirmeyelim. Burada aslında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle geleceğimizi teminat altına alıyoruz. Çocuklarımız için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz. Halkımız arasında da asla ayırım yapmadan, hiçbir mahallemizi ihmal etmeden her bölgemize spor tesisleri kazandırmak, mevcut tesislerimizi yenilemek için de belediyemizin gücü ve imkanları ölçüsünde gerekli girişimlerde bulunacağız."

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Yaz Okulu Sertifika Töreninde, kursiyer çocuklar ve ailelerinin sevgisiyle karşılaşan Sarıyıldız, sertifikaların tesliminden sonra tesisten ayrılmayarak, kursiyer çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de 750 çocuk spor kursu sertifikalarını aldı - Son Dakika

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