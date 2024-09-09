Mersin'de Bioderma Pro Beach Tour'un Altıncı Ayağı Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de Bioderma Pro Beach Tour'un Altıncı Ayağı Tamamlandı

Mersin\'de Bioderma Pro Beach Tour\'un Altıncı Ayağı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour'un altıncı ayağı olan Mersin etabı, final maçlarının oynanması ile sona erdi. Kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele eden takımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

09.09.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Bioderma Pro Beach Tour'un altıncı ayağı olan Mersin etabı, final maçlarının oynanması ile sona erdi.

Kızkalesi plajında düzenlenen organizasyonda erkeklerde 21, kadınlarda 14 takım mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra etkinliğe İran, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da sporcular katıldı. Rekabetin ve çekişmenin en üst seviyelere çıktığı maçlar, izleyenler tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. 4 gün boyunca nefes kesen mücadelelerin yaşandığı organizasyonda final maçları bitiminde ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupa, madalya, bioderma özel hediye paketleri ve para ödülü verildi.

4 gün süren mücadelenin kazananları belli oldu

Kazanan takımlara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin takdim etti.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden takımlardan; Su Şimdim ve Ceylin Sayar üçüncü, Ukraynalı sporcular Kseniia Mazur, Anna Kalahenko ikinci, Merve Çelebi ve Yaren Sencel ise birinci oldu. Erkekler kategorisinde mücadele eden takımlardan; Hasan Hüseyin Mermer ve Sacit Kurt üçüncü, Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir ikinci, İranlı sporcular Bahman Salemiinjeboroun ve Alireza Aghajanı ikilisi ise birinci oldu.

"Bu organizasyonların Mersin'in marka değerine büyük katkılar yaptığına inanıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine büyük organizasyonları devamlı düzenlediklerini ve yapmaya da devam edeceklerini belirterek, "4 gün süren bir turnuva oldu. Çok çekişmeli, çok güzel maçlar oldu. İzleyenlere gerçekten büyük keyif yaşattı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak böyle organizasyonları çok önemsiyoruz. Bundan sonra da 29 Eylül'de 3.'sünü düzenleyeceğimiz Kilikya Ultra Maratonu'da bu bölgede, bu alanda olacak. Ardından ekim ayında Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve aralık ayında Mersin Maratonu ile süreç devam edecek. Tüm bu çalışmaların Mersin'in marka değerine büyük katkılar yaptığına inanıyoruz. Yıldan yıla hem kaliteli hale gelen hem de zenginleşen bir içerikle bu çalışmaları devam ettiriyor olacağız" dedi.

Sporcular turnuva atmosferini çok sevdi

Etkinliğe Kıbrıs'tan katılan ve şampiyon olan sporculardan Merve Çelebi, "Biz bütün turnuvalara partnerimle birlikte katılıyoruz. Bu yıl 6 turnuvanın altısında da şampiyon olduk. Mersin bizim için çok önemliydi. Ben en son buraya geldiğimde turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştım bunda da şampiyon olmak istiyordum. Mersin atmosferini her zaman çok seviyorum. Kıbrıslı olduğum için hava şartları da buraya çok benziyor o yüzden sıkıntı yaşanmadım. Benim için çok güzel bir turnuvaydı" diyerek duygularını belirtti.

"Mersin'de hayatımda yaşamadığım tecrübeleri edindim"

Erkekler kategorisinde yarışan ve şampiyon olan sporculardan Alireza Aghajanı, İran'da profesyonel sporcu olduğunu ve turnuvada Mersin etabında yarıştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Mersin'e ilk kez geliyorum. İnsanları çok nazik. Oyunculara ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Final maçları inanılmazdı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Bioderma Pro Beach Tour'un Altıncı Ayağı Tamamlandı - Son Dakika

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