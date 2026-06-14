Mersin'de Gece Koşusu Etkinliği Yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Gece Koşusu Etkinliği Yapıldı

14.06.2026 01:44
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Mersin'de düzenlenen gece koşusunda 274 kişi yarıştı, parkur kazananları belli oldu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 6 ve 12 kilometrelik iki parkurdan oluşan "Gece Koşusu" etkinliği gerçekleştirildi.

Akkent Mahallesi sahil yolunda başlayan koşuya 274 kişi katıldı.

Sahil boyunca devam eden koşunun 6 kilometrelik parkurunda Suriyeli Omar Alhaje, 12 kilometrelik parkurunda ise Rıdvan Aykul birinci oldu.

Etkinliğe çeşitli şehirlerden gelen koşucular ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Alhaje, AA muhabirine, 7 yıldır yarışmalara katıldığını ve koşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Genelde gündüzleri koştuğunu ve gece koşusunda yarışmanın kendisine tuhaf hissettirdiğini belirten Alhaje, "Birinci olmak ayrı, Mersin'de gece koşmak apayrı güzel. Mersin'in sahilinde ve gece koşmak mükemmel bir şey. Herkesin bir kez olsun denemesini tavsiye ediyorum." dedi.

Yarış için Adana'dan geldiğini kaydeden Taha Yasin Taşkaya ise "Kendimi harika hissediyorum. Burada çok güzel bir enerji var. Çok güzel bir etkinlik. Gece koşmak kesinlikle ayrı bir konfordu. Gündüze göre günün yorgunluğu oluyor üzerimizde. Biraz da Mersin'in nemi vardı. Rüzgarın artması ve yağmur yağmasıyla nem yerini serinlik ve rahatlığa bıraktı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Gece Koşusu Etkinliği Yapıldı - Son Dakika

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