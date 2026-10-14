Mersin'de görme engelliler satranç şampiyonası yapılacak, 200 bin lira ödül verilecek

Mersin'de görme engelliler satranç şampiyonası yapılacak, 200 bin lira ödül verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası 2-8 Kasım'da Mersin'de yapılacak. Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy gençlik kamplarında düzenlenecek şampiyonada dereceye girenlere toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak.
Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 2-8 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy gençlik kampları ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada dereceye girenlere toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.
Kaynak: AA
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