 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katılıyor. İlk gününde sporcular dereceye girmek için mücadele etti. Kadın ve erkeklerde bireysel ve takım halinde karşılaşmalar yapılacak olan şampiyona 1 Şubat'ta sona erecek. Şampiyonada derece yapan sporcular milli takım seçmelerine katılacak ve yeni bir kadro oluşacak.

Mersin\'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı
27.01.2024 - 22:03,
Abone Ol

Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, dereceye girmek için karşılaşmalarda performans sergiledi.

Kadın ve erkeklerde hem bireysel hem de takım halinde karşılaşmaların yapılacağı Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası, 1 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, daha önce Mersin'de önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu şampiyonada sporcuların güzel performans sergilediğini dile getiren Kapsız, "Burada ilk 4 dereceyi alacak sporcular milli takım seçmelerine katılacak. Geçen sene dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan sporcular kampa gelecek. Burada derece yapan sporcular da onlarla kampa girecek. Yeni bir kadro oluşacak. Bu seneki dünya şampiyonasında bizi temsil edecek kadroyu bu şekilde belirleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toroslar, Türkiye, Mersin, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı - Son Dakika


22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı

Son Dakika
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 22:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement