Mersin'de Ücretsiz Yüzme Kursları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Spor

Mersin'de Ücretsiz Yüzme Kursları Büyük İlgi Görüyor

Mersin\'de Ücretsiz Yüzme Kursları Büyük İlgi Görüyor
18.07.2025 09:32  Güncelleme: 09:33
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaştan bireye hitap eden ücretsiz yüzme kurslarıyla fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlıyor. '7'den 70'e Yüzme Kursu' adıyla düzenlenen etkinlikte, uzman antrenörler eşliğinde yüzme teknikleri öğretilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubuna hitap eden ücretsiz yüzme kurslarıyla hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesindeki Toroslar Spor Park'ta düzenlenen '7'den 70'e Yüzme Kursu' yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen kurslar, haziran ayında okulların kapanmasıyla başladı. Eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek olan kurslar, 2 haftalık 5 dönem şeklinde planlandı. Haftada 4 gün düzenlenen ve her biri 50 dakika süren derslerde, yaş ve seviyelere göre gruplandırılan kursiyerler, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme tekniklerini öğreniyor.

Her gün 6 farklı seansla toplam 360 kursiyere ulaşılan eğitimlerde, yüzmenin yanı sıra psikomotor gelişim, zihinsel aktivite ve beden sağlığı da destekleniyor.

"Günde 360 kişiye yüzme eğitimi veriyoruz"

Toroslar Spor Park Koordinatörü Mine Batuk, kursların hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "7'den 70'e tüm yaş gruplarına, toplam 2 haftalık 5 kurdan oluşan eğitim veriyoruz. Haftanın 4 günü yapılan dersler 50 dakika sürüyor. Günde 6 seansla yaklaşık 360 kursiyere ulaşıyoruz. Eğitimlerimizde Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki sistem uygulanıyor. Aynı zamanda psikomotor gelişimi ve genel sağlık da bu süreçte destekleniyor" dedi.

Veliler ve öğrenciler memnun

Çocuğunu yüzme kursuna getiren velilerden Berna Köse, ücretsiz eğitim imkanından memnuniyetini dile getirerek, "Çocuğum için çok iyi bir etkinlik oldu. Akbelen'de böyle bir imkan yoktu. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Alperen Aslan ise "Burada yüzme öğreniyorum. Dersler eğlenceli geçiyor, hocamız sürekli yardım ediyor. Yeni arkadaşlar da edindim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, mersin, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Ücretsiz Yüzme Kursları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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