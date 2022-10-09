Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63 - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63

09.10.2022 18:21
Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63

Gelen Mersin haberine göre SALON: Ülker Metro Enerji SporFENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu 6, Selin Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 11, Doğa Adıcan, Natasha Howard 16, İdil Saçalır 3, Alperi Onar 17, Alina Iagupova 9, Selen Baş, Olivia Epoupa 5, Kiah Stokes 4ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK)...

SALON: Ülker Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu 6, Selin Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 11, Doğa Adıcan, Natasha Howard 16, İdil Saçalır 3, Alperi Onar 17, Alina Iagupova 9, Selen Baş, Olivia Epoupa 5, Kiah Stokes 4

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 3, Gökşen Fitik 17, Asya Ülker, Sinem Ataş 6, Temi Fagbenle 12, Tiffany Hayes 12, Monika Grigalauskyte 6, Esra Ural Topuz 21'İNCİ PERİYOT: 15-28İLK YARI: 34-403'ÜNCÜ PERİYOT: 48-52NORMAL SÜRE: 60-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'nci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 71-63 mağlup etti.Karşılaşmaya Asena Yalçın, Gökşen Fitik, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve Monika Grigalauskyte 5'i ile başlayan Çukurova, ilk çeyreği 28 - 15 önde kapattı. Konuk ekip, devreye de 40 - 34'lük skorla önde gitmeyi başardı.

Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrekte de konuk ekip, sarı-lacivertlilere 52 - 48 üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmanın normal süresi 60-60'lık eşitlikle sona ererken, mücadele, ev sahibinin 71-63 üstünlüğüyle son buldu. Turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi, 17 sayı kaydeden Gökşen Fitik oldu.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Olcay Çakır Turgut, Mersin Yenişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 19:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement