Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrekte de konuk ekip, sarı-lacivertlilere 52 - 48 üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmanın normal süresi 60-60'lık eşitlikle sona ererken, mücadele, ev sahibinin 71-63 üstünlüğüyle son buldu. Turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi, 17 sayı kaydeden Gökşen Fitik oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 1'nci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 71-63 mağlup etti.Karşılaşmaya Asena Yalçın, Gökşen Fitik, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve Monika Grigalauskyte 5'i ile başlayan Çukurova, ilk çeyreği 28 - 15 önde kapattı. Konuk ekip, devreye de 40 - 34'lük skorla önde gitmeyi başardı.

Kaynak: DHA

Olcay Çakır Turgut, Mersin Yenişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - 63 - Son Dakika

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