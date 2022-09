Mersin haber: SPOR Çukurova Basketbol, Mersin'in desteğini bekliyor

SPOR Çukurova Basketbol, Mersin'in desteğini bekliyor

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, bu yıl Mersin'i EuroLig Kadınlar'da 'şampiyonluk' parolası ile temsil edeceklerini söyledi. Ünlü, "Basketbol takımlarının en büyük destekçisi, bulundukları ilin marka değeri en yüksek firmalarıdır. Takımların forma önünde ve sahaların orta göbek reklam alanlarında bu firmaların logoları yer alır. Ancak bizim bu ana kadar böylesine ana sponsorumuz olmadı. Bu konuda da kent dinamiklerinin desteğini bekliyoruz" dedi.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde genel koordinatör Ender Ünlü, başantrenör Emre Vatansever ve teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, tesislerde düzenlenen basın toplantısında sezona ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezona 4 kupa hedefiyle başladıklarını ve iddialı bir kadro kurduklarını ancak Türkiye'de kadın basketbolunun fazla bilinmemesi nedeniyle hayata geçirilen projelerin net olarak anlaşılmadığını söyleyen Ünlü, 'Transfer ettiğimiz oyuncular Avrupa ve Amerika'da 'yıldız' olarak tanınıyor ancak ülkemizde bunu anlatamıyoruz. Chelsea Gray, DeWanna Bonner veya Jonquel Jones dediğimiz zaman, insanlarda pek karşılık bulamıyoruz. Futboldan örnek vererek, 'Kadın basketbolunun Ronaldo ve Messi'si bizde' dediğimiz zaman, insanların bakışları değişiyor. İnsanların ilgilerini çekebilmek için bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada ne kadar değerli oyuncu ve koçların olduğunu anlatmak basın mensuplarının çalışmalarıyla mümkün olacak. Tek başına başarmamız mümkün değil" dedi.

"MERSİN HALKININ TAKIMIYIZ"

Çukurova Basketbol'un Mersin'in birleştirici gücü olmak istediğini aktaran Ünlü, "Biz herhangi bir düşüncenin veya kuruluşun takımı değiliz. Biz bütün belediyelerin, bütün görüşlerin, Mersin halkının takımıyız. Biz Mersin'in ortadaki birleştirici gücü olmak istiyoruz. Basketbol takımlarının en büyük destekçisi, bulundukları ilin marka değeri en yüksek firmalarıdır. Takımların forma önünde ve sahaların orta göbek reklam alanlarında bu firmaların logoları yer alır. Ancak bizim bu ana kadar böylesine ana sponsorumuz olmadı. Hala saha ortamız ve forma önümüz boş. Bu konuda da kent dinamiklerinin desteğini bekliyoruz. Mersin İdmanyurdu hepimizin takımı. Biz de tüm halkımız gibi Mersin İdmanyurdu'nun Süper Lig'de bulunmasını istiyoruz. Kulüp olarak da kırmızı-lacivertli ekibimize her konuda yardımcı olmaya hazırız ama futbola gösterilen ilgiyi, kadın basketboluna da gösterelim. Erkek futbolunda şampiyonlar ligi neyse, EuroLig Kadınlarda odur. Yani Mersin'i şampiyonlar liginde temsil eden bir takım olduğumuzu lütfen herkese anlatalım. Öte yandan bizi çok değerli hissettiren ve hedeflerimiz için elinden geleni yapacağının sözünü veren sayın valimize, kulübüm ve Mersin sporu adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VATANSEVER: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

ÇBK'nın WNBA Lisanslı Başantrenörü Emre Vatansever ise 4 kupa hedefine değil çalışmaya odaklanmak gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bugün ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Kupayı fazla düşündüğünüz zaman, istediğiniz yere gelemiyorsunuz. Bugün o kupa için ne yaptık? Bugün sahaya girdiğimizde kupa kazandık mı? Oyuncularıma 4-5 ay sonrasına konsantre olmamak gerektiğini, her saniyenin ve her pozisyonun önemli olduğunu söyledim. Bu şekilde çalışılırsa iyi oyunculara ve iyi çalışan takımlara, iyi sonuçlar her zaman gelir. WNBA'de dahi böylesine güzel bir salon ve bu denli imkan yok. Buranın bir hak edişi var. Karşılığını vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımıza da bir çağrım var. Ortaya güzel bir şey koymamız ve insanların bunu izlemesi lazım. Çünkü bu iş taraftarlarla güzel. Şehrin sahiplendiği bir takım var. Bu şehir gerekeni yaptı, yapmaya da devam edecektir. Kalabalık ve bizi motive eden tribünlere karşı oynamak istiyoruz."

ABD ve Türkiye arasındaki kültür farkının basketbolda da hissedildiğini kaydeden ancak iki ülke liglerinin kıyaslanmaması gerektiğine dikkat çeken Vatansever, "İki farklı kültür var ortada. Her kültürün birbirine özgü dinamikleri var. Amerika'ya gitmeden önce, 'Ne kadar büyük, özel ve güzel bir yer' diye düşünüyordum ama orayı yaşadıktan sonra, 'Türkiye ligini yaşasam da oradaki dinamiklere geri dönsem' dedim. Kıyaslamak doğru olmaz ama ÇBK'daki konseptin çok azı var WNBA takımlarında. Benim çalıştığım WNBA takımında bile buradaki imkanlar yok. Gerçekten çok özel bir yer burası. İnşallah bunun değerini çıkartırız ortaya" ifadelerini kullandı.

KALAYCIOĞLU: ÇUKUROVA, BÜTÜN ORGANİZASYONLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA

Teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu da kendilerini zor bir sezonun beklediğini dile getirerek, "Edindiğim tecrübelere göre, bu sezonun zor bir sezon olacağını biliyorum. Buraya kupa getirmek kolay değil. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kadın basketbolunda en çok kupa kazanan kulüpler olduğunu biliyoruz. BOTAŞ haricindeki Anadolu takımları, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanmamıştı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Mersin BŞB ve Hatay var. Türkiye Kupası'nı kazanmak kolay bir iş değil. Geçen yıl bu başarıldı. Kupayı kazandığımız kadrodaki 4 yabancının sakatlıklar nedeniyle lig finalinde oynamaması, moral bozukluğu ve hırsı beraberinde getirdi. Bu hırsla sezona başlıyoruz. Geleceğin başarılı antrenörlerinden olacağına inandığım Emre Vatansever'in başarısı bizi mutlu edecektir. Taraftarlarımızın da desteğiyle kupalara uzanmak istiyoruz. Çukurova, bütün organizasyonların önüne geçmiş durumda ve bir devamlılık var. Geçen sene final oynamış bir kulüpten bahsediyoruz. Burada kentin tüm dinamiklerinin desteği çok önemli" şeklinde konuştu. (DHA)