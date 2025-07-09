Mersin Spor'dan Kartal Özmızrak'a Yeni Sözleşme

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." denildi.