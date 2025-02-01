Mersin Spor Deplasmanda Aliağa Petkimspor'u Yendi - Son Dakika
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Mersin Spor Deplasmanda Aliağa Petkimspor'u Yendi

Baskelbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Spor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-77 mağlup ederek 10. galibiyetine ulaştı. Maçta en çok sayı atan oyuncu Van Beck oldu.

01.02.2025 20:24
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İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kerim Baki, Nazlı Çisil Güngör

ALİAĞA PETKİMSPOR: Van Beck 22, Russell 7, Williams 4, Yavuz 8, Aldridge 9, Tyree 15, Dotson 5, Troy Selim 7, Karahan Tuan

MERSİN SPOR: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Kartal, Emre

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63

5 FAUL: Canberk (38.03) (Mersin Spor)

BASKETBOL Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Mersin Spor deplasmanda baştan sona üstünlüğü kaptırmadığı müsabakada Aliağa Petkimspor'u 85-77 mağlup etti. Bu sonuçla Mersin temsilcisi 10'uncu galibiyetini, Aliağa ekibi 10'uncu mağlubiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Petkimspor'dan Van Beck oldu.

Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu konuk takım 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Petkimspor skoru 29-29'a getirse de Mersin ekibi soyunma odasına 9 sayı üstün girdi: 32-41. Üçüncü periyodun son bölümünde 11-0'lık seri yakalayan Mersin Spor çeyreği 63-54 önde kapattı. Konuk son çeyrekte rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyerek maçı kazandı: 77-85.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Deplasmanda Aliağa Petkimspor'u Yendi - Son Dakika

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