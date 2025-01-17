Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Maçına Hazır

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BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nda hedef yarın oynayacağı Darüşşafaka maçını kazanarak Türkiye Kupası 'na katılmak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mersin ekibinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlemlenirken, Başantrenör Can Sevim, oyuncularına güvendiğini ve sahadan galip ayrılacaklarına inandığını vurguladı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında açıklama yapan Başantrenör Can Sevim, son 3 maçı kazanmış olmanın kendileri için önemli bir avantaj ve moral sağladığını belirtti. Sevim, "Bizim açımızdan çok önemli olan 3 maçı kazandık arka arkaya. Sıralamada üstümüzde olan 3 tane rakibi yenerek Türkiye Kupası için şansımızı gerçekten çok büyük oranda artırdık. Geldiğimiz noktada Darüşşafaka maçını da kazanarak diğer hiçbir sonuca bakmadan Türkiye Kupası'nda yerimizi almak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık ve maça en iyi şekilde konsantre olarak çıkmış olacağız" dedi.

CANBERK KUŞ: MORAL VE MOTİVASYON ÇOK YÜKSEK

Takım içerisinde moral ve motivasyonun yüksek olduğunu söyleyen oyunculardan Canberk Kuş ise zorlu bir maç olacağının bilincinde olduklarını belirterek, "Takımımızın motivasyonu Darüşşafaka maçına girerken çok yüksek. Mücadeleyi kazandığımız an direkt Türkiye Kupası'nda olacağımız için takımda iyi bir hava var açıkçası. Herkes gayet motive bir durumda, zorlu bir maç olacak. Her ne kadar ligin dibinde bir takımla oynuyor olsak da Darüşşafaka deplasmanı her zaman çok zordur. İyi hazırlandık, iyi bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

EMRE TANIŞAN: KUPADA YER ALMAK İSTİYORUZ

Her maça kazanmak için hazırlandıklarını ve bu parola ile sahaya çıktıklarını söyleyen bir diğer oyuncu Emre Tanışan da "İyi bir durumdayız. Bunda en son maçı kazanmamızın, galibiyetin de etkisi var. İyi hava var, iyi hazırlanıyoruz. Maçı kazanıp bizde kupada yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yarın oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.