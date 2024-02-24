Mersin Üniversitesi Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Mersin Üniversitesi Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Mersin Üniversitesi Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

Mersin'in düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda 69 üniversiteden 400 sporcu 3 kategoride mücadele etti. Şampiyonada Mersin Üniversitesi A Klasman Erkekler ve B Klasman Erkekler kategorilerinde birinci oldu. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi A Klasman Kadınlar kategorisinde birinci oldu.

24.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Mersin'in düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonda 69 üniversiteden 400 sporcu 3 kategoride mücadele etti.

Şampiyonada sıralamalar şu şekilde oluştu:

A Klasman Erkekler

1. Gümüşhane Üniversitesi

2. Gaziantep Üniversitesi

3. Mersin Üniversitesi

4. Marmara Üniversitesi

B Klasman Erkekler

1. Mersin Üniversitesi

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

4. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

A Klasman Kadınlar

1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2. Üsküdar Üniversitesi

3. Erciyes Üniversitesi

4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Kaynak: AA

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