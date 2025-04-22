Mersinli Sporcu Nidanur Turhan, Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu - Son Dakika
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Mersinli Sporcu Nidanur Turhan, Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Mersinli Sporcu Nidanur Turhan, Dünya Şampiyonası\'nda İkinci Oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olan Nidanur Turhan'ı tebrik ederek, disiplinli çalışmanın başarıyı getirdiğini vurguladı. Kır Çiçekleri Projesi ile başarıya ulaşan Turhan, gelecekteki hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirtti.

22.04.2025 09:56  Güncelleme: 09:58
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında 2. olan Nidanur Turhan'ı tebrik ederek, "Disiplinli çalışma başarıyı getiriyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının yer aldığı 'Kır Çiçekleri Projesi' meyvelerini veriyor. Proje kapsamında yetişen Nidanur Turhan, 9 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci oldu. Turhan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, antrenörler Ali Kilisli ile Nezir Ergin ve projesi sorumlu yöneticisi Ayper Çiğdem Toraman ile Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Nidanur'u tebrik ederek, spor hayatındaki başarılarını dinledi. Nidanur'a başarılarının devamını dileyen Seçer, "Disiplinli çalışma başarıyı getiriyor. Bizler de sizlerin başarısından mutlu oluyoruz. Bu başarı aslında, disiplinli çalışmanın ve yaptığınız işi sevmenin sonucu" diye konuştu. Seçer, projenin başarısına katkı sunan diğer bir unsurun da iyi eğitmenler, antrenörler, teknik heyet ve konusuna hakim bilgili, becerikli insanlarla çalışmak olduğunu kaydetti. Bu unsurların da başarıyı getirdiğini ifade eden Seçer, "Daha güzel başarılara imza atacağına canı yürekten inanıyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edersen hem Mersin'imizi hem de ülkemizi ulusal ve uluslararası platformda gayet güzel şekilde temsil edersin. Bu da bir insan için büyük bir onur" dedi.

Nidanur Turhan'ın başarısının, Kır Çiçekleri Projesi sayesinde elde edilen başarılara iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Seçer, "Kır Çiçekleri, iyi bir çalışma ve iyi bir proje. Diğer öğrencilerimizin de başarılı olmasını arzu ediyor ve diliyoruz. Umarım bu bir örnek olur" ifadelerini kullandı.

Emrullah Taşkın: "En büyük hedefi olimpiyatlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın da Nidanur'un 2021 yılında Kır Çiçeği Projesi'ne dahil olduğunu, antrenörlerinin de desteğiyle büyük başarı elde ettiğini anlattı. Taşkın, "Her türlü desteğimiz ve sizlerin sayesinde kızımız kısa zaman içerisinde bu başarıyı yakaladı. En büyük hedefi olimpiyatlar" dedi.

Kır Çiçekleri Projesine katıldıktan sonra kavuştuğu imkanlar sayesinde başarıya ulaştığını dile getiren Nidanur Turhan, "Hepsi sizin bize verdiğiniz imkanlar sayesinde. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Kır Çiçekleri Projesi'ne gelmeden önce asla bu kadar ciddi düşünmüyor ve bu kadar yükseklere bakmıyordum. Kır Çiçekleri'ne geldikten sonra daha ciddi antrenman ve güzel imkanlarla dereceyi aldım" diye konuştu.

Nidanur Turhan, ziyaret sonunda şampiyonada giydiği formayı, "En büyük destek sizindi" diyerek Başkan Seçer'e takdim etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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