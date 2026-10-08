Mersinspor, ilk yarıyı 46-28 önde bitirdiği maçta Gaziantep Basketbol'u 92-70 yendi

Mersinspor, ilk yarıyı 46-28 önde bitirdiği maçta Gaziantep Basketbol'u 92-70 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 5. haftanın tek maçında Mersinspor, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol'u 92-70 mağlup etti. İlk yarıyı 46-28 önde tamamlayan Mersinspor, karşılaşmadan 92-70 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede Mersinspor, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.
Mersinspor karşılaşmanın ilk yarısını 46-28 önde tamamlarken, müsabakadan da 92-70'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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