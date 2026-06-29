Mert Celep'ten Duygusal Veda - Son Dakika
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Mert Celep'ten Duygusal Veda

29.06.2026 12:23
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Karşıyaka Basketbol'a veda eden Mert Celep, sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

Karşıyaka Basketbol ile yollarını ayıran Mert Celep, sosyal medya hesaplarından paylaştığı duygusal mesajla yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.

Karşıyaka Basketbol altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil-kırmızılı formayı terleten 31 yaşındaki uzun forvet Mert Celep, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir ekibine veda etti. Celep, mesajında Karşıyaka'da altyapıdan A takıma uzanan kariyerinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu, kulübün kendisine sadece basketbolu değil mücadeleyi ve Karşıyakalı olmanın anlamını da öğrettiğini belirtti. Taraftara ve camiaya teşekkür eden deneyimli oyuncu, unutulmaz hatıralarla dolu bu büyük ailenin bir parçası olmaya devam edeceğini ve kariyerinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Karşıyaka Basketbol ile yollarını ayıran Mert Celep, veda mesajını "Ayrılıklar da sevdaya dahildir" sözleriyle paylaşarak duygularını ifade etti. Celep'in veda mesajı şöyle:

"10 yaşında hayalini kurduğum salona ilk adımımı attığım gün, bir gün bu formayı A takımda giyeceğimi, kaptanlığını yapacağımı ve binlerce Karşıyakalının önünde mücadele edeceğimi hayal bile edemezdim.

Bu kulüp bana sadece basketbolu öğretmedi. Mücadele etmeyi, pes etmemeyi ve her şeyden önemlisi Karşıyakalı olmanın ne demek olduğunu öğretti.

Altyapısından yetiştiğim bu büyük camianın formasını yıllarca gururla taşımak ve son iki sezonda kaptanlık yapmak, hayatım boyunca unutamayacağım en büyük onurlardan biri oldu.

Büyük Karşıyaka taraftarına ise ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler sadece tribünde maç izleyen insanlar değilsiniz; bu kulübün atan kalbi, en büyük gücü ve en özel parçasısınız. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda her maça çıktığımda hissettiğim o atmosferi, tribünlerden yükselen sesinizi ve bana yaşattığınız duyguları hayatım boyunca unutmayacağım.

Hayatta bazen yeni hikayelere başlamak gerekir. Benim için de şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Ayrılıyor olmak kolay değil ama buradan kalbimde unutulmayacak hatıralar, ömür boyu sürecek dostluklar ve kalbimde taşıyacağım kocaman bir Karşıyaka sevgisiyle ayrılıyorum.

Bu kulüpte emeği geçen tüm antrenörlerime, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve bana inanan herkese gönülden teşekkür ederim.

Karşıyaka benim için her zaman bir kulüpten çok daha fazlası olacak. Nerede olursam olayım, bu ailenin bir parçası olmaya devam edeceğim.

Her şey için teşekkürler Hoşça kal Karşıyaka." - İZMİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Basketbol, Karşıyaka, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Celep'ten Duygusal Veda - Son Dakika

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