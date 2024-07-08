Mert Günok, EURO 2024'e veda mesajı yayımladı

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Mert Günok, organizasyona veda mesajı paylaştı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın kalecisi, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Milli kaleci, "Güzel ülkemin güzel insanları" diyerek başladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı. Bunun için çok üzgünüz. Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canıgönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım. Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene!"