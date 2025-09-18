Mert Hakan: Utanıyoruz, Çıkarız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mert Hakan: Utanıyoruz, Çıkarız

18.09.2025 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, ıslıklanan oyuncuların tüm takımı etkilediğini belirtti.

Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, taraftarların bir oyuncuyu ıslıkladığında tüm takımın etkilendiğini belirterek, "Haklılar. Aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Bu işi buraya biz getirdik. Buradan da biz çıkaracağız" dedi. Mert ayrıca, "Rakip takım oyuncusunun 'penaltı' dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar" yorumunu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stat önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamaya destek amacıyla sarı-lacivertli futbolcular da geldi. Kaptan Mert Hakan Yandaş, futbolcular adına konuşma yaparak şunları söyledi:

"Biz bu ülkede uzun yıllar yaşayan oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar. Biz kendisine konuşmak istediğimizi söylediğimizde kesinlikle konuşmamamız gerektiğini bunu da başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum; gerçekten utanıyoruz. Camiamızın verdiği emeğe, başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun 'penaltı' dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar. Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha sıkı, daha birlikte olup, daha çok mücadele edip, ıslıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edip, ıslıklananın sadece o oyuncu olmadığını söylemek istiyorum. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sinirliler. Görüyorsunuz futbol 5 dakikada 2-1 oluyor, bütün stat, bütün camia hep birlikte seviniyoruz. Maç devam ederken oyuncuyu ıslıklamanın yararlı olduğunu düşünmüyorum. Herkes bireysel etkilendiğini düşünüyor ancak hepimiz etkileniyoruz. Haklılar. Aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Bu işi buraya biz getirdik. Buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mert Hakan Yandaş, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan: Utanıyoruz, Çıkarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:07:39. #7.12#
SON DAKİKA: Mert Hakan: Utanıyoruz, Çıkarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.