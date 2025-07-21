Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ayrılığı gündemde olan Mert Hakan Yandaş için Süper Lig ekibi harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz olan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın da ayrılığı gündemde. Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yandaş için devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Yandaş'ın ayrılığı gündemde ve olası bir ayrılık durumunda Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 733 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?