Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ayrılığı gündemde olan Mert Hakan Yandaş için Süper Lig ekibi harekete geçti.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz olan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın da ayrılığı gündemde. Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yandaş için devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Yandaş'ın ayrılığı gündemde ve olası bir ayrılık durumunda Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 733 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.