Mert Hakan Yandaş: Bütün camiaya gösterdik ki, bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş: Bütün camiaya gösterdik ki, bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, takımın karakterini ve odaklanmasını vurgulayarak, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Yandaş, maçta yaşanan zorluklara rağmen takımın inancının hiç sarsılmadığını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Ayrıca, kendisine yönelik eleştirilere karşı pes etmeyeceğini ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

19.05.2024 23:25
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray galibiyetiyle ilgili, "Bütün camiaya gösterdik ki, bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu; zaten onlar da biliyordu bugün taçlandırmak istedik. Bütün hafta sadece buna odaklandık. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten başarılı orta saha, "Bugün bütün sezonun senaryosu yaşandı. Maça çok iyi başladık, 11'e 11 iken iki tane net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüveni başladı. 10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Orada iyi oyunlar oynadık. Soyunma odasına girdiğimizde takım arkadaşlarımız ve hocamız bir an bile şüphe etmedi. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu çünkü onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik. Bunu hissettiğinizde kazanacağınızı daha iyi biliyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün verilen sezonun göstergesi oldu. Bütün camiaya gösterdik ki, bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu; zaten onlar da biliyordu bugün taçlandırmak istedik. Bütün hafta sadece buna odaklandık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarıma, buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızın 1 dakika bile sahada seslerini duymadığım bir an olmadı. Normalde taraftarlarımızın yanlarına gitmemiz lazım engel olmaya çalışıyorlar ama bugün nasıl galibiyete engel olamadılarsa ona da engel olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Beni pes ettiremezsiniz"

Basın mensubunun daha önceki bir olayı hatırlatması üzerine Mert Hakan, "Beni pes ettiremezler, pes ettiremeyeceksiniz. Bu arkadan dönen işleri çok iyi biliyorsunuz. Böyle karakterli bir takım olduğunda da bütün organizasyonu bozmak zorunda kalıyorsunuz. Takım arkadaşlarım ve camiamızla gurur duyuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş: Bütün camiaya gösterdik ki, bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu - Son Dakika

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