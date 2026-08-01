Mert Hakan Yandaş'ın Cezası 6 Aya Düştü
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay cezanın süresini 6 aya indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
Kurul ayrıca, son olarak Adanaspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent'a doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.
Kaynak: AA
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