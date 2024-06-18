Mert Müldür: 'Bugün çok iyi maç çıkardık' - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür: 'Bugün çok iyi maç çıkardık'

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmacısı Mert Müldür, Gürcistan karşısında çok iyi bir futbol oynadıklarını ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Müldür, takımın performansından memnun olduğunu ve hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Ancak, galibiyete rağmen defansif anlamda dersler çıkartılması gerektiğini de vurguladı.

18.06.2024 23:15
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- Mert Müldür: "Bugün çok iyi maç çıkardık"

DORTMUND - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmacısı Mert Müldür, Gürcistan karşısında çok iyi bir futbol oynadıklarını ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından kırmızı-beyazlı futbolcu Mert Müldür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ben ve Arda'nın golü gerçekten çok güzeldi"

Mert, mücadelenin 25. dakikasında attığı golle ilgili gelen, 'EURO 2024'te şu ana kadar atılan en güzel gol olabilir mi?' sorusuna, "Onu ben söylesem doğru olmaz. Ben sizlere bırakıyorum. Ben ve Arda'nın golü gerçekten çok güzeldi. Kerem'in golü de çok önemliydi. Bizi rahatlattı. Bence tadını çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı.

"3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Bugün takım olarak çok iyi bir maç çıkardıklarına dikkat çeken ay-yıldızlı oyuncu, "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçtan sonra da çok güzel eğlendik. Ama yarından itibaren tüm konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Hedefimize ulaştık"

Mert Müldür, turnuvada Türkiye adına ilk golü attığı için çok mutlu olduğuna dikkat çekerek, "Ama bundan daha önemlisi aldığımız 3 puan. Bu bizi çok mutlu etti, hedefimizdi. Biz hep ilk maçımızı, en önemli maçımız diye söylüyorduk. Onu da aldık. Hedefimize ulaştık. Artık inşallah güzel gollerimize devam ederek sizi sevindirebiliriz" cümlelerine yer verdi.

"Bugün çıkartacağımız çok ders var"

Gürcistan karşısında elde edilen galibiyete rağmen özellikle defansif anlamda dersler çıkartılması gerektiğini belirten Mert, "Özellikle ilk golü attıktan sonraki 10-15 dakikalık konsantrasyon kaybı gibi bir şey oldu. Onları yarın sakin bir kafayla analiz ederek dersimizi çıkaracağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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