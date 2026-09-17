Mert Yağız Aykın’a milli davet - Son Dakika
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Mert Yağız Aykın’a milli davet

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Mert Yağız Aykın’a milli davet
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Kayserispor’un teknik ekibinde yer alan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın, Kadın A Milli Takıma davet edildi.

Kayserispor'un teknik ekibinde yer alan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın, Kadın A Milli Takıma davet edildi.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik ekibinde yer alan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın'a milli davet. Mert Yağız Aykın, 29 Eylül-14 Ekim 2026 tarihleri arası Kadın A Milli Takımında Atletik Performans antrenörü olarak görev yapacak.

Kayserispor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen yazı doğrultusunda, kulübümüz bünyesinde görev yapan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın, Kadın A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Play-Off karşılaşmaları için aday kadrosuna teknik ekip görevlisi olarak davet edilmiştir. Mert Yağız Aykın, 29 Eylül - 14 Ekim 2026 tarihleri arasında Kadın A Milli Takımımızda atletik performans antrenörü olarak görev yapacaktır. Milli Takımımız, bu süreçte 9 Ekim ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde Slovenya ile karşılaşacaktır. Kulübümüzü ve ülkemizi milli takım düzeyinde temsil edecek olan Mert Yağız Aykın'ı tebrik ediyor, kendisine ve Kadın A Milli Takımımıza FIFA Dünya Kupası yolunda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
KayserisporFutbolSporSon Dakika

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